Banyan Tree Bintan

Erhöht am Hang auf einer Landzunge gelegen, geniessen Sie einen traumhaften Meerblick. Die feinsandige Tanjung Said Bucht, wie auch das Schwesterhotel Angsana Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die Fahr­zeit zum Passagierfähren Terminal dauert ca. 10 Minuten.

Die 64 Villen sind am Hang in wunderschöner tropischer Um­gebung eingebettet und bieten viel Raum und Pri­vat­sphäre. Alle Villen sind ausgestattet mit Kli­maanlage, Ventilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Rainforest Seaview Villa: 84-116 m² grosse Villa mit Plunge Pool (ca. 2,5 x 3,5 m) und Liegen auf der eigenen Terrasse mit Garten und teilweise eingeschränkter Meersicht. Badezim­mer mit Dusche.

Rainforest Oceanfront Villa: gleich wie Rain­forest Seaview Villa, am Hang, näher am Meer gelegen mit schönem Ausblick.

Ocean Villa on the Rock: 116 m² gross, direkt am felsigen Meeresufer gelegen.