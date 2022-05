Auf dem Mekong nach Luang Prabang ab Chiang Mai

Auf dem Weg nordwärts fahren Sie durch die bezaubernde Bergland­schaft. Unterwegs besuchen Sie ein Bergstamm­dorf und Doi Mae Salong, eine chinesisch-stämmige Stadt in den Bergen mit Kaffee- und Teeplantagen.

Nach dem Frühstück fahren Sie nach Doi Tung, ehemals bekannt für Opiumanbau und heute bekannt für Kaffee- und Blumen­­anbau. Sie besuchen die herrlichen Blumengärten und fahren über eine enge und steile Strasse, der Grenze zu Myanmar entlang nach Mae Sai. Am Nach­mittag besuchen Sie das Goldene Dreieck, wo Myanmar, Laos und Thailand aneinander grenzen. Da­nach fahren Sie dem Mekong entlang nach Chiang Khong.

Am Morgen überqueren Sie die Grenze zu Laos und fahren mit einem Bus zum Pier wo Sie die «Luangsay» ein traditionelles Holzboot mit bequemen Sitzen, einem offenen Deck und einer Bar, erwartet. Gemütliche Fahrt auf dem Mekong Fluss durch die wildromantische Landschaft nach Pak Beng. Unterwegs besuchen Sie Dörfer der entlang des Flusses ansässigen Min­derheiten.

Pak Beng - Luang Prabang (F, M)

Mit der «Luangsay» reisen Sie weiter in Richtung Luang Prabang. Unterwegs besuchen Sie die Höhlen von Pak Ou, welche tausende von Buddha-Statuen beherbergen. Am späten Nachmittag treffen Sie in Luang Prabang ein.