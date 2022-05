Angsana Bintan

Grosse Poolanlage mit Kinder­becken in der Gartenanlage. Sehr umfangreiches Sport­an­gebot mit Wasser­sport, Tennis, Golf, Fitnesscenter, Fahr­rad­verleih. «Angsana-Spa» mit gros­sem Well­ness­­an­gebot in Open-Air Pavillons oder kli­matisierten Räumen. Kids-Club, Tisch­tennis, Billiard, Darts, Souvenirshop.

Direkt am feinsandigen Strand gelegen, umgeben vom tropischen Regenwald. Das Schwesterhotel Banyan Tree Bintan liegt gleich nebenan. Ein 18-Loch Golfplatz be­findet sich in der Nähe. Die Fahrzeit zum Pas­sagierfähren Terminal dauert ca. 10 Mi­nu­ten.

«Lotus Café» mit Buffets und internationaler Küche. Am Strand liegt das «Pantai Grill & Bar» für leichte Mahl­zeiten tagsüber oder Grilladen und Barbe­cues am Abend an den Wochenenden. Lob­by Lounge.