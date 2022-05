Wie bei den "W"-Häusern üblich, kommt auch das Haus in Muscat super stylisch, jung und trendy daher, das Ganze jedoch kombiniert mit traditionellen, lokalen Facetten. Zur Infrastruktur der Anlage, in der Shatti Al Qurum Gegend von Muscat gelegen, gehören eine grosszügige Poolanlage im schönen, gepflegten Garten (1 Pool auf Parterre-Ebene mit 1800 m2 und 1 Rooftop-Pool mit 300 m2), insgesamt 7 Bars und Restaurants (u.a. "CHAR" Steakhouse, "Harvest" int./Buffet, "Ba Ban" chin., "Siddharta Lounge by Buddha-bar", "Living Room", "WET Deck"), Fussgängerbrücke direkt zum Royal Opera House Muscat und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.