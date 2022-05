Unberührter Oman ab Salalah

1 . Tag Salalah / Rub al Khali Wüste (M, A) Ankunft in Salalah und anschliessend Fahrt mit Ihrem Beduinen-Guide durch das Jebel Qara Gebirge bis nach Ubar, das versunkene Atlantis der Wüste. Im Wadi Malhit, dessen Region besonders für die schwarzen Kamele bekannt ist, schlagen Sie Ihr Nachtcamp auf. Übernachtung im Zelt.

2 . Tag Rub al Khali Wüste (F, M, A) Heute entdecken Sie das sogenannte «leere Viertel», eine der faszinierendsten Wüstenlandschaften der Welt. Übernachtung im Zelt.

3 . Tag Rub al Khali Wüste / Salalah (F) Fahrt in Richtung Salalahs Ostküste über das Beduinendorf Bithnah. Besichtigung von Mughsayl bevor es an Weihrauchbäumen vorbei ins Hotel geht. Übernachtung in Salalah.

4 . Tag Salalah / Shuwaymiah (F, A) Übernahme Ihres Geländewagens inkl. Dachzelt und anschliessend Fahrt über Taqa, Mirbat und dem Fischerort Sadah bis nach Hasik. Weiter geht's über die Panoramastrasse mit eindrücklicher Aussicht bis nach Shuwaymiah. Übernachtung in Shuwaymiah.

5 . Tag Shuwaymiah / Ras Madrakah / Duqm (F) Fahrt weiter der Küste entlang an atemberaubenden Landschaften vorbei wo Sie u.a. Flamingos und andere Seevögel beobachten können. Erleben Sie zudem das bunte Treiben in einem der Fischerdörfer bevor Sie Ihr Hotel in Duqm erreichen. Übernachtung in Duqm.

6 . Tag Duqm / Al Khaluf / Mahut / Ras Ar Ruways (F) Der Küste entlang fahren Sie über Mara nach Al Khaluf mit seinen zuckerweissen Sanddünen die zu einem Picknick einladen. Via Mahut, in dessen Umgebung weisse Salzfelder zu erkennen sind, fahren Sie weiter durch eine faszinierende Wüstenlandschaft bis Sie Ras Ar Ruways erreichen mit tollen Plätzen für die Übernachtung. Übernachtung in Ras Ar Ruways.

7 . Tag Ras Ar Ruways / Sur / Ras Al Hadd (F, A) Fahrt der Küste entlang weiter nordwärts mit Möglichkeit eines Abstechers landeinwärts nach Jaalan Bani Bu Ali. Anschliessend Fahrt nach Sur, früher bedeutendes Handelszentrum, wo sich empfiehlt die Dhow-Werft zu besuchen. Danach Fahrt nach Ras Al Hadd ins Turtle Beach Resort. Übernachtung in Ras Al Hadd.