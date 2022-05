Omans Höhepunkte ab Muscat

Ankunft in Muscat. Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.

Heute geht's weiter ins Landesinnere in die ehemalige Hauptstadt Nizwa. Auf dem Weg dorthin lohnt sich eine Besichtigung der Oasenstadt Birkat Al Mauz. Zusätzlich empfiehlt sich ein Besuch der nahe gelegenen Festung Jabrin sowie auf dem Rückweg nach Nizwa ein Fotostopp bei der riesigen Festung von Bahla. Übernachtung in Nizwa.

Wahiba Sands (F, A)

Nach dem Frühstück fahren Sie zum Souk nach Nizwa. Bei einem Bummel durch den interessanten Markt können Sie viele schöne Geschäfte erkunden und das ein oder andere Schnäppchen machen. Zudem sollten Sie in jedem Falle die Festung erklimmen, denn von ganz oben bietet sich Ihnen eine wunderschöne Aussicht auf Nizwa und die herumliegende Gegend. Anschliessend bietet sich z.B. die Möglichkeit die Al Hoota-Höhlen zu besuchen. Anschliessend Weiterfahrt bis Al Mintirib, wo Sie ihr Auto an der Shell Tankstelle parken und von dort aus mit einem 4x4-Fahrzeug knapp 30 km in die Wüste hinein in Ihr Camp transferiert werden. Im Wüstencamp besteht die Möglichkeit eine kurze Kameltour zu machen und von einer Sanddüne aus den wunderschönen Sonnenuntergang live mitzuerleben. Übernachtung in den Wahiba Sands.