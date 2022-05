Oman zum Kennenlernen ab Muscat

Ankunft in Muscat und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Muscat.

Fahrt der Küste entlang mit Zwischenstop in Quriyat, Bimah Sinkhole, Fins Beach sowie Wadi Shab (oder Wadi Tiwi) bis nach Sur. Übernachtung in Sur.

Fahrt hinaus aus der Wüste bis nach Ibra wo Sie den Frauenmarkt besuchen. Anschliessend Weiterfahrt und Besichtigung der Festung von Jabreen bevor Sie in der früheren Hauptstadt Nizwa ankommen. Übernachtung in Nizwa.

Nizwa / Muscat (F, A)

Besuch des Viehmarkts in Nizwa und anschliessend Besuch von Birkat Al Mauz. Weiterfahrt nach Muscat mit "Muscat by night"-Tour und anschliessendem Abschiedsessen im traditionellen Restaurant. Transfer zum Flughafen und Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung in Muscat oder Salalah.