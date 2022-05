Oman Küstenkarawane ab Muscat

Am Vormittag Besichtigung von Sur mit einer Bootsfahrt der Küste entlang. Anschliessend Fahrt in die Wahiba-Wüste. Übernachtung im Wüstencamp.

Morgens Fährübersetzung zurück aufs Festland nach Shanna. Weiterfahrt der Küste entlang bis nach Ras al Madrakah, wo sich Felsküste und Sandstrände abwechseln. Zudem finden Sie in dieser Gegend einige alte Schiffwracks, welche besichtigt werden können. Übernachtung im Zelt in Ras al Madrakah.

Verlängerung in Salalah oder Muscat (F)

Am Vormittag Möglichkeit zur Stadtbesichtigung. Verlängerung Wüste und Ubar oder am Strand von Salalah. Sonst Rückflug nach Muscat am frühen Nachmittag. Verlängerung im Hotel in Muscat oder Anschlussprogramm gemäss Ihrer Wahl.