Kempinski Hotel Muscat

Das erste Luxushotel der Kempinski-Gruppe im Sultanat Oman liegt inmitten des neuen Viertels Al Mouj Lifestyle Community, welches sich über eine Strecke von 6 km der Küste Muscats entlang erstreckt. Die Anlage ist im modernen, mehrfach prämierten Architektur-Stil mit omanischem Flair gehalten und bietet einen Strand, 3 Swimmingpools, 11 Restaurants/Cafés/Bars (unter anderem The Kitchen, Café One, Zale Beach Club and Lounge, Bukhara, Soi Soi, Boulevard Tea House, Amwaj Lounge, 1897 Cigar Lounge, The Countdown Sports Lounge), Spa, Fitness-Center, Wassersport, Cosmic Bowlingcenter, Kids Club und Kinderspielplatz sowie kostenfreies WiFi in öffentlichen Bereichen.