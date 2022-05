Jumeirah Muscat Bay

Das moderne und elegante Resort liegt in der abgeschiedenen Bucht von Bandar Jissah, zwischen dem Hajar-Gebirge und dem Golf von Oman, mit grosszügigem Badestrand sowie zweiter, exklusiver Badebucht für die Gäste der Summerhouses und Signature Sanctuary Villa, 3 Swimmingpools (Haupt-, Kinder- und Adults Only Pool), 2 Restaurants (Rockfish Signature Restaurant mit Blick aufs Meer sowie All Day Dining im Hauptrestaurant Peridon), 1 Bar (Anzo, asiatisch inspiriert), 1 Pool Bar (Zuka), Premium Leisure Club (für Clubgäste), Spa, Fitnesscenter, Tennis und WiFi kostenfrein in öffentlichen Bereichen.

Die einladend hellen und modernen Zimmer und Suiten, jeweils mit einem omanischen Touch versehen, sind alle Richtung Meer ausgerichtet und bieten jeglichen Komfort sowie Ausstattung eines exklusiven Luxushotels wie einem grosszügigen Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche sowie WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen Deluxe Ocean Zimmer (46-49 m2), Premium Ocean Zimmer (44-54 m2), Club Ocean Zimmer (46-56 m2, zusätzlich mit Premium Leisure Club Zugang), Junior One Bedroom Suite (97 m2), Family One Bedroom Suite (98-102 m2) und Executive One Bedroom Suiten (98-104 m2). Für Gäste welche noch mehr Exklusivität und Privatsphäre suchen empfehlen sich die Two Bedroom Summerhouses und Two Bedroom Summerhouses with pool (jeweils 96 m2), Sanctuary Villa with pool (197 m2) sowie die Four Bedroom Summerhouse with pool (192 m2), welche alle über eine eigene private Badebucht verfügen.