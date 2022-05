Grosse Oman Rundreise ab Muscat

Am Vormittag Stadtrundfahrt, Museen-Besuch, Sultanspalast und Altstadt. Bummel durch den Muttrah-Souk und den Fischmarkt. Übernachtung in Muscat.

Über Barka ins Landesinnere nach Nakhl und zu den heissen Quellen von Towarah. Über Rustaq und Al Hazm führt die Strasse zurück an die Küste. Mittagessen aus der Lunchbox. Rückfahrt nach Muscat. Übernachtung in Muscat.

Am Morgen Besichtigung des Forts und des Souks von Nizwa. Fahrt nach Jabreen und Besichtigung eines der schönsten Forts des Sultanats. Fahrt nach Muscat zum Flughafen und Flug nach Salalah. Übernachtung in Salalah.

Fahrt durch das Qara Gebirge zu den Ruinen des antiken Weihrauchhafens Sumhuram bei Khor Ruri. Besuch der Dörfer Mirbat und Taqa. Am Nachmittag Besichtigung von Salalah. Übernachtung in Salalah.

Salalah / Muscat (F)

Am Vormittag sehen Sie Weihrauchbäume und das Grab des Hiob. Fahrt durch die herrliche Landschaft in Richtung Jemen. Nachmittag zur freien Verfügung. Am Abend Rückflug nach Muscat (oder Verlängerungsmöglichkeit in Salalah). In Muscat Transfer in Ihr gewähltes Hotel für die Verlängerung.