Grand Hyatt Muscat

Das elegante Stadthotel liegt zentral im Diplomatenviertel und befindet sich direkt am Sandstrand von Shatti Al Qurum. Das mehrstöckige Gebäude mit eindrucksvoller Architektur verfügt über insgesamt 280 Zimmer inklusive 54 Suiten, Eingangshalle mit Rezeption und Sirj Tea Lounge, insgesamt 4 Restaurants, Sports Pub und Bar, Nachtclub, diverse Boutiquen, Business Center, Geldautomat, Coiffeur, Kosmetiksalon, Pool in schön bepflanzter Gartenanlage, Snackbar und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.