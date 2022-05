Exquisites Sultanat ab Muscat

1 . Tag Muscat Ankunft in Muscat. Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat (F, M) Heute steht die Stadtrundfahrt in Muscat auf dem Programm mit Besichtigung der Sultan Qaboos Grand Moschee, des Botschafts- und Regierungsviertels, des alten Stadtteils Muttrah mit dem lebhaften Fisch- und Gemüsemarkt sowie dem Souk. Das Bait al Zubair-Museum vermittelt einen Einblick in das kulturelle Erbe des Landes. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Abends unternehmen Sie von Marina Bandar Wardha aus eine Kreuzfahrt mit einer traditionellen Dhow in den Sonnenuntergang hinein und fahren die Küste der romanischen Hauptstadt entlang. Übernachtung in Muscat.

3 . Tag Ras Al Jinz (F, M) Sie verlassen Muscat heute in Richtung Südosten und besuchen auf dem Weg das Dorf «Mazurka» und das Bimah Sinkhole, bevor Sie das wunderschöne Wadi Shab auf einer kurzen Wanderung entdecken. Anschliessend geht es an der spektakulären Küste weiter bis nach Sur. Anschliessend Weiterfahrt nach Ras Al Jinz. Nach dem Abendessen Besichtigung der Riesenschildkröten bei ihrer Eiablage. Übernachtung in Ras Al Jinz.

4 . Tag Wahiba Sands (F, M, A) Vormittags exklusive 2-stündige Bootsfahrt mit einer traditionellen Dhow die Küste Khor Grama entlang. Rückkehr am späten Vormittag und Fahrt ins Wadi Bani Khalid. Anschliessend Fahrt in die Wüste hinein über die hohen Sanddünen bis Sie Ihr Wüstencamp erreichen. Übernachtung im Wüstencamp.

5 . Tag Wahiba Sands (F, M, A) Nach dem Frühstück holt Sie Ihr Beduinen-Guide ab und Sie entdecken die inspirierende Wüstenlandschaft auf dem Rücken Ihres Kamels bis Sie im Beduinenzelt Ihres Guides ankommen. Dort erwartet Sie die Familie Ihres Guides und Sie nehmen das Mittagessen zusammen ein. Danach Rückkehr ins Wüstencamp, von wo aus Sie mit Ihrem Quad die Dünen eigenständig bezwingen. Übernachtung im Wüstencamp.

6 . Tag Nizwa (F, M) Fahrt hinaus aus der Wüste und Besichtigung des verlassenen Dorfs «Al Mudayrib», bevor es weiter ins wunderschöne Wadi Taiyyin geht. Nun geht es weiter in Richtung der alten Hauptstadt Nizwa. Nachmittags Erholung am Pool. Übernachtung in Nizwa.

7 . Tag Jebel Shams (F, M, A) Besichtigung von Nizwa. Danach Fahrt nach Jabreen, wo Sie die Festung besichtigen. Weiterfahrt nach Bahla (Fotostopp) und weiter hinauf in die Bergwelt des Jebel Shams. Übernachtung Jebel Shams.