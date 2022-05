dusitD2 Naseem Resort

Die grosszügige Anlage auf 2000 m.ü.M., inmitten des Jebel Akhdar Hochplateau gelegen, verfügt über einen grossen Swimmingpool, 2 Restaurants (int. All-Day Dining, arab./lib.), Café, Pool Bar, In Room Dining, 8000 m2 grosser Adventure Park, 24h medizinischer Service, Geldwechselmöglichkeit, Blumenladen/Kiosk, Coiffeur, Wäscheservice, tägliche Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Tai Chi, Kochkurse etc., Streichelzoo, Wissenschaftszentrum, Wasseraufbereitungs- und Abfüllanlage, Rosenwasserdistillerie, Olivenöldistillerie sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.