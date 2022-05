Crowne Plaza Muscat

Das Hotel liegt erhöht auf einem Felsen und bietet so eine schöne Meer- und Stadtsicht, Privatstrand in der Bucht direkt unterhalb des Hotels (über eine Treppe mit dem Hotel verbunden, 2 Minuten zu Fuss), Swimmingpool, 4 Restaurants ("The Restaurant" international/Buffet, "Shiraz" omanisch/persisch, "Come Prima" italienisch, "The Edge" à la carte), 2 Bars ("Dukes" British Style Pub, "Pool Bar"), 1 Lounge ("Qurum Tea Lounge" Kaffee, Tees und leichte Snacks), Wäscheservice, täglich Shuttlebus zur Sultan Qaboos Grand Moschee/Muscat Grand Mall/Muttrah Souk, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.