Best of Oman ab Muscat

1 . Tag Muscat Ankunft in Muscat und Transfer zum Hotel. Nachmittags Stadtrundfahrt in Muscat u.a. mit Besichtigung des Sultanpalast, Bait Al Zubair-Museum sowie Muttrah Souk. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat / Wadi Bani Awf / Bilad Sayt / Al Hamra (F, M, A) Nach dem Frühstück werden Sie abgeholt und besichtigen das eindrückliche Royal Opera House Muscat, bevor es über Nakhl hinauf, in die Berge geht. Durchs Wadi Bani Awf und vorbei an Bilad Sayt führt Sie die Strecke nach Al Hamra. Übernachtung in Al Hamra.

3 . Tag Al Hamra / Jabreen / Misfat / Jebel Shams (F, A) Fahrt hinunter nach Bahla wo ein Fotostop bei der eindrücklichen Lehmfestung eingelegt wird. Anschliessend Besuch von Misfat Al Abrein bevor es hinauf auf den Jebel Shams, auch Grand Canyon des Oman genannt, geht. Übernachtung in Al Hamra.

4 . Tag Nizwa / Wahiba Sands (F, M, A) Heute besichtigen Sie die Festung sowie den Markt der alten Hauptstadt Nizwa. Über Al Mudhayrib geht es weiter ins Wadi Bani Khalid, wo die Möglichkeit einer Erfrischung besteht. Nach dem Mittagessen geht's über die hohen Dünen hinein in die Wahiba Sands Wüste. Übernachtung im Wüstencamp.

5 . Tag Qihayd / Masirah Island (F, M, A) Heute folgt ein richtiges Offroad- Abenteuer: Sie durchqueren die Wüste bis zur Küste nach Qihayd, zusätzlich begleitet durch einen lokalen Beduinenguide. Der Küste entlang geht es weiter bis nach Shanna. Von hier aus bringt Sie die Fähre nach Masirah Island. Übernachtung Masirah Island.

6 . Tag Masirah Island (F, A) Der heutige Tag steht, zur Erkundung der wilden Insel Masirah, zur Verfügung. Übernachtung Masirah Island.

7 . Tag Ras Ar Ruways / Ras Al Jinz (F, M, A) Vormittags Fährüberfahrt nach Shanna und weiter der Küste entlang, vorbei an den Küstendörfern Qurun, Al Ashkara u. Ras Ar Ruways, bis nach Ras Al Jinz. Abends Besuch des Wasserschildkröten-Reservats. Übernachtung in Ras Al Jinz.