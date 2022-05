Auf den Spuren der alten Weihrauchroute ab Salalah

Abholung im Hotel in Salalah und Fahrt via Al Mazyunah nach Methane im Gebiet Ramlat al Jadaylah, wo kürzlich die höchste Sanddüne der Welt (455 m) entdeckt wurde. Fahrstrecke ca. 370 km. Übernachtung im Zelt.

Weiterer Tag in den endlosen Weiten der Wüste Rub Al Khali und auf dem Weg Besichtigung einer Farm schwarzer Kamele. Fahrstrecke ca. 120 km. Übernachtung im Zelt.

Ibri / Al Ain / Abu Dhabi (F)

Fahrt via Ibri über die Grenze nach Al Ain und weiter bis nach Abu Dhabi. Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung in den Emiraten.