Alila Hinu Bay

Das neue Luxus-Hotel ist an der endlosen Bucht von Hinu Bay am Indischen Ozean gelegen. Hier vereinen sich Gelassenheit und Exklusivität mit der unberührten Küste. Natürliche Farbtöne vereint mit modernen Elementen der omanischen Kultur zeichnen den Stil des neuen Luxushotels aus. Zur Anlage gehören 2 Restaurants, 1 Lounge, Pool mit einer Poolbar. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.