Denali Grizzly Bear Resort
Denali National Park
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt ca. 10 km südlich vom Denali-Parkeingang am Nenana River.
Angebot
Das in Familienbesitz befindliche Resort verfügt über ein Lebensmittelgeschäft, einen Souvenirshop sowie eine Waschmöglichkeit. Es hat kein eigenes Restaurant, es gibt jedoch zwei Restaurants gegenüber dem Resort.
Zimmer
72 Zimmer mit schöner Aussicht über den Nenana-Fluss. Die «Cedar»-Zimmer sind komfortabel ausgestattet und verfügen über einen Balkon sowie Kaffee-/Teekocher. Die rustikalen Cabins bieten eine Terrasse. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 181.– / pro Person
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