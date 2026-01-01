Beschreibung

Lage Das Resort liegt ca. 10 km südlich vom Denali-Parkeingang am Nenana River.

Angebot Das in Familienbesitz befindliche Resort verfügt über ein Lebensmittelgeschäft, einen Souvenirshop sowie eine Waschmöglichkeit. Es hat kein eigenes Restaurant, es gibt jedoch zwei Restaurants gegenüber dem Resort.