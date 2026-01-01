Beschreibung

Einleitung Reisen Sie in das eindrückliche, wilde Hinterland des Denali Nationalparks. In der Abgeschiedenheit der Natur mit nur wenigen weiteren Unterkünften und bis mindestens 2025 ohne Tagesausflügler, bietet die Denali Backcountry Lodge ein einmaliges Erlebnis. Die schöne Lodge mit ihren stilvollen Blockhäusern, die Aktivitäten in der traumhaften Landschaft und feine kulinarische Erzeugnisse sorgen für einen unvergesslichen Höhepunkt auf Ihrer Alaska-Reise.

Lage Die Lodge liegt abgeschieden in Kantishna inmitten der atemberaubenden Landschaft des Denali Nationalparks. Der Parkeingang ist ca. 160 km entfernt. 2025 erfolgt die Anreise mit dem Helikopter von der Temsco Aviation Base.

Angebot Zu den Einrichtungen der Lodge gehören eine einladende, rustikale Main Lodge mit einem Gemeinschaftsraum, einer Bar und einem Restaurant. Zudem gibt es eine Sauna und Whirlpools. Für Entspannung in der umwerfenden Natur sorgt das Wellness Center mit Massage-Angebot (gegen Gebühr).

Zimmer Die Lodge verfügt über 42 rustikal-gemütliche Zimmer, die in komfortablen Blockhäusern untergebracht sind. Ein besonderes Highlight bilden die Creekside Cabins, die direkt am Fluss liegen.

Aktivitäten Es wird ein tägliches Aktivitätenprogramm mit Wanderungen und Tierbeobachtungen angeboten. Zudem können Sie Mountainbiken, Kajakfahren, Angeln oder Goldwaschen. Sie haben jeweils die Wahl, ob Sie den Tag bei geführten Aktivitäten oder individuell auf eigene Faust verbringen möchten. Abends finden häufig informative Vorträge statt.