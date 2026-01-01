Beschreibung

Lage ca. 1 Kilometer vom Denali Parkeingang entfernt, liegt diese Lodge auf einem Hügel und bietet atemberaubende Aussichten auf den Nenana River und den Denali Park.

Angebot Die Lodge verfügt über ein Restaurant, eine Bar und einen Souvenirshop. Gepäcktransport gegen Gebühr bei Ankunft und Abreise mit dem Zug oder Bus.