Grande Denali Lodge
Denali National Park
Beschreibung
Lage
ca. 1 Kilometer vom Denali Parkeingang entfernt, liegt diese Lodge auf einem Hügel und bietet atemberaubende Aussichten auf den Nenana River und den Denali Park.
Angebot
Die Lodge verfügt über ein Restaurant, eine Bar und einen Souvenirshop. Gepäcktransport gegen Gebühr bei Ankunft und Abreise mit dem Zug oder Bus.
Zimmer
160 grosse, helle und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Fernseher, Kaffeekocher und WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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