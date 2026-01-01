Seward Windsong Lodge
Seward
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt etwas ausserhalb von Seward direkt am Fluss und ist eingebettet in ein Waldstück. Durch die Bauweise im alaskischen Blockhausstil vermittelt die Lodge eine warme und gemütliche Atmosphäre. In wenigen Fahrminuten erreichen Sie den imposanten Exit–Gletscher. Seward selbst ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Kenai Fjord Nationalparks.
Angebot
Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Bar, ein Coffeeshop und eine rustikale Lounge.
Zimmer
Die 216 Zimmer verteilen sich auf verschiedene Gebäude. Zur Ausstattung gehören TV, Telefon und Kaffeekocher. Einige Zimmer verfügen über einen Balkon. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
Loading map...