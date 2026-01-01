Die Lodge liegt etwas ausserhalb von Seward direkt am Fluss und ist eingebettet in ein Waldstück. Durch die Bauweise im alaskischen Blockhausstil vermittelt die Lodge eine warme und gemütliche Atmosphäre. In wenigen Fahrminuten erreichen Sie den imposanten Exit–Gletscher. Seward selbst ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Kenai Fjord Nationalparks.