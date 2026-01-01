Exit Glacier Lodge
Seward
Beschreibung
Lage
Die Exit Glacier Lodge befindet sich ca. 10 Fahrminuten vom Kenai Fjords Nationalpark und dem Chugach National Forest entfernt. Das Zentrum vom Seward ist ungefähr 6 km entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen eine Bar und eine Lounge zur Verfügung. Das hauseigene Restaurant zaubert frische, regionale Gerichte auf die Teller.
Zimmer
Die 23 Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über TV, Kaffeekocher sowie kostenloses WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...