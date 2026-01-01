Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im Herzen von Anchorage an der 4th Avenue. Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.

Angebot Zum Hotel gehören ein Frühstücksraum, ein Fitnessraum sowie ein Businesscenter. Nebenan befinden sich eine Bar und ein Souvenirshop. Gebührenpflichtiger Parkplatz in der Nähe.