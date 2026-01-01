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The Historic Anchorage Hotel

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Anchorage

Empfehlenswertes, historisches Boutique-Hotel mit Charme an zentraler Lage.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Herzen von Anchorage an der 4th Avenue. Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Zum Hotel gehören ein Frühstücksraum, ein Fitnessraum sowie ein Businesscenter. Nebenan befinden sich eine Bar und ein Souvenirshop. Gebührenpflichtiger Parkplatz in der Nähe.
Zimmer
26 hübsch eingerichtete und komfortable Zimmer mit den üblichen Annehmlichkeiten, Kaffee-/Teekocher sowie kostenlosem WIFI.
ab CHF 219.– / pro Person

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