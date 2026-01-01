Beschreibung

Lage Inmitten wunderschöner Waldlandschaft, direkt am idyllischen Little Atlin Lake, befindet sich die Little Atlin Lodge. Sie ist ungefähr 90 km von Whitehorse - und ca. 80 km von Atlin entfernt.

Angebot Diverse Aktivitäten wie Wanderungen, Kajak und Kanu fahren, erste Angelversuche oder Bootstouren sind möglich.

Zimmer Die 2 gemütlichen Cabins verfügen über ein privates Badezimmer, eine Kochmöglichkeit und alle notwendigen Annehmlichkeiten. Kein WLAN vorhanden. Keine Steckdosen in den Cabins.