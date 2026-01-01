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Little Atlin Lodge

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Atlin

Die familiäre Lodge bietet ein typische kanadisches Erlebnis. Sehr gut für Selbstversorger und Naturliebhaber, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen.

Beschreibung

Lage
Inmitten wunderschöner Waldlandschaft, direkt am idyllischen Little Atlin Lake, befindet sich die Little Atlin Lodge. Sie ist ungefähr 90 km von Whitehorse - und ca. 80 km von Atlin entfernt.
Angebot
Diverse Aktivitäten wie Wanderungen, Kajak und Kanu fahren, erste Angelversuche oder Bootstouren sind möglich.
Zimmer
Die 2 gemütlichen Cabins verfügen über ein privates Badezimmer, eine Kochmöglichkeit und alle notwendigen Annehmlichkeiten. Kein WLAN vorhanden. Keine Steckdosen in den Cabins.
Hinweis
Mindestaufenthalt - 2 Nächte
ab CHF 135.– / pro Person

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