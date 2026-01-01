Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich in Girdwood, mitten im Skigebiet Alyeska und ist vollständig von Wäldern umgeben.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen 3 exzellente Restaurants, eine Bar, ein Spa, Salzwasserpool, Jacuzzi, Fitnesscenter und mehrere Boutiquen. Eine Gondel führt auf den Berg (gegen Gebühr).