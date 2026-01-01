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Alyeska Resort

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Girdwood

Ein elegantes Resort an schöner Lage. Perfekt, um die Natur zu entdecken.

Beschreibung

Lage
Das Resort befindet sich in Girdwood, mitten im Skigebiet Alyeska und ist vollständig von Wäldern umgeben.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen 3 exzellente Restaurants, eine Bar, ein Spa, Salzwasserpool, Jacuzzi, Fitnesscenter und mehrere Boutiquen. Eine Gondel führt auf den Berg (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 301 grosszügig und geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind mit TV, Telefon, Mini- Kühlschrank, Kaffeekocher und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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