Eine Fahrstunde nordwestlich von Anchorage entfernt, liegt diese schöne Lodge am Knik River in der Nähe des Knik Gletschers. Die Lodge umgibt wunderschöne Natur.

Gutes Restaurant. Nutzen Sie die zahlreichen Aktivitätenmöglichkeiten, wie geführte Wanderungen zum Knik Gletscher, individuelle Mountainbiketouren, geführte Bärenbeobachtungstouren, oder unternehmen Sie einen Ausflug zum Hatcher Pass und besichtigen Sie die bekannte Independence Mine. Basis der Alaska Helikopter Tours (vermehrte Flugaktivität je nach Tageszeit und Saison).