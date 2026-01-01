Beschreibung

Lage Inmitten unberührter Wildnis in den Talkeetna Mountains liegt die in Familienbesitz stehende Lodge. Die Lodge ist nur mit dem Wasserflugzeug erreichbar.

Angebot Begleitete Wanderungen und Spaziergänge in die Wildnis. Sauna und Bootsfahrten werden ebenfalls kostenlos angeboten. Im Paketpreis inbegriffen sind Wasserflugzeug-Transfer ab/bis Talkeetna, geführte Aktivitäten, Mahlzeiten sowie die Nutzung der Kanus und Kajaks.