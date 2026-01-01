Caribou Lodge Alaska
Talkeetna
Beschreibung
Lage
Inmitten unberührter Wildnis in den Talkeetna Mountains liegt die in Familienbesitz stehende Lodge. Die Lodge ist nur mit dem Wasserflugzeug erreichbar.
Angebot
Begleitete Wanderungen und Spaziergänge in die Wildnis. Sauna und Bootsfahrten werden ebenfalls kostenlos angeboten. Im Paketpreis inbegriffen sind Wasserflugzeug-Transfer ab/bis Talkeetna, geführte Aktivitäten, Mahlzeiten sowie die Nutzung der Kanus und Kajaks.
Zimmer
Die 3 Blockhütten sind rustikal eingerichtet und verfügen über eine Terrasse mit einmaliger Sicht auf den Mount Denali und über den See. Die Cabins haben keine eigenen WCs, Sie benutzen 2 Outhouses. Die Duschen befinden sich in einem Nebengebäude.
Preis auf Anfrage
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