Alaska Ferien vom Spezialisten
Zur Eingangspforte Alaskas
Hotel Captain Cook
ab CHF 329.– / pro Person
Anchorage
Im Herzen der Innenstadt an der 5th Avenue gelegen, bietet das Hotel eine zentrale Ausgangsbasis für Stadterkundungen.
Clarion Suites Downtown
Preis auf Anfrage
Anchorage
Das Hotel liegt ca. 10 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Restaurants befinden sich in der Nähe.
The Historic Anchorage Hotel
ab CHF 219.– / pro Person
Anchorage
Das Hotel liegt im Herzen von Anchorage an der 4th Avenue. Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten...
Courtyard Anchorage Airport
Preis auf Anfrage
Anchorage
Das Hotel befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Flughafen Anchorage entfernt und liegt in der Nähe des Lake Spenard.
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