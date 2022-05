Hotels in Alaska

Rein, roh, unversöhnlich und von gigantischem Ausass ist Alaska ein Ort, der Urinstinkte weckt und das entfacht, was Jack London den "Ruf der Wildnis" nannte. Doch im Gegensatz zu London und seinen mutigen, goldgräberischen Gefährten wird es Besuchern heute viel leichter fallen, in die riesige, wilde Wildnis der Region einzudringen. Eine der Schönheiten des 49. Staates ist in der Tat seine Zugänglichkeit. Nur an wenigen anderen Orten in den USA ist es möglich, einen nicht bestiegenen Berg zu erklimmen, dort zu wandern, wo noch kein menschlicher Fuß zuvor getreten ist, oder sich in einen Nationalpark zu begeben, der jährlich weniger Besucher anzieht als die Internationale Raumstation.