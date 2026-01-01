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Talkeetna, Alaska

Talkeetna Ferien vom Spezialisten

Ausgangspunkt für Alaska Abenteuer

Talkeetna ist ein winziges Kaff und genauso urig, wie man sich ein kleines Dorf in Alaska vorstellt. Die Bewohner sind gastfreundlich und für ihre künstlerischen und kreativen Ideen weit über Alaska hinaus bekannt. Ihrem Motto «tu, was du willst» und ihrer Eigenwilligkeit folgend, gingen die Einwohner von Talkeeta 1997 so weit, dass sie eine Katze namens ‘Stubbs’ zum Bürgermeister wählten. 180 Kilometer nördlich von Anchorage, im Mat-Su Valley am Susitna River gelegen, erreichen Sie diesen sympathischen Ort mit einem Mietwagen in gut zwei Stunden.

Der Ort liegt im ‘Schatten’ des höchsten Gipfels in Nordamerika, dem Mount Denali, der bis 2015 Mount McKinley hiess. Talkeetna ist deshalb auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den grandiosen Denali Nationalpark. Bergsteigen und Wandern sind zwei der beliebtesten Aktivitäten in der Region. Im kleinen Dorf selbst lässt sich aber auch ein gemächlicher Tag verbringen, an dem Sie örtliche Galerien durchstreifen, die lokale Brauerei besuchen oder in einem der zahlreichen Restaurants herzhafte Küche geniessen.

Wenn Sie auf Ihren Alaska Reisen nach Talkeetna kommen, sollten Sie einen Rundflug unternehmen. Flightseeing Touren zum Mount Denali und über die Alaska Range, viele davon mit Landung auf einem Gletscher, sind unvergesslich. Ziehen Sie Aktivferien vor, können Sie auch an Ausflügen mit Jetbooten zum Talkeetna Canyon oder Devils Canyon, 4x4-Touren oder Reitausflügen teilnehmen. Unsere Alaska Spezialisten beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Besuchstermin.

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