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Seward, Alaska

Seward Reisen vom Spezialisten

Ausgangspunkt für Alaska Abenteuer

Am nördlichsten Zipfel der grandiosen der Resurrection Bay gelegen bietet Seward unvergessliche Aussichten auf die Bucht und umgebende Berg- und Waldlandschaften. Der ideale Ausgangspunkt zum grandiosen Kenai Fjords Nationalpark befindet sich 200 Kilometer südlich von Anchorage. Mit einem Mietauto erreichen Sie den hübschen kleinen Ort am langgezogenen Fjord in etwas über zwei Stunden auf Ihren Alaska Reisen. Aufgrund seiner Grösse und seiner Geschichte als Eisenbahnhafen gibt es in der attraktiven Altstadt eine verhältnismässig reichhaltige Auswahl guter Restaurants.

Die historische Altstadt und die grosse Hafenanlage sind bei Reisenden beliebte Anlaufpunkte in Seward. Verschiedene Hotels eignen sich als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den nahen Kenai Fjords Nationalpark. Das Harding Icefield ist eine imposante Eislandschaft aus 32 Gletschern, die beinahe 1'800 Quadratkilometer Fläche bedecken. Aktivitäten wie Wanderungen, Mountainbiken, Kajaktouren oder die Beobachtung der vielfältigen Vogelwelt oder Walen, die sich während der Sommermonate im Golf von Alaska aufhalten, sind möglich.

Wenn Sie in Ihren Alaska Ferien Seward und seine Umgebung entdecken möchten, beraten Sie unsere Alaska Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Seward Windsong LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Seward
Die Lodge liegt etwas ausserhalb von Seward direkt am Fluss und ist eingebettet in ein Waldstück. Durch die Bauweise...
Exit Glacier LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Seward
Die Exit Glacier Lodge befindet sich ca. 10 Fahrminuten vom Kenai Fjords Nationalpark und dem Chugach National Forest...
Breeze Inn Seward AlaskaHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Seward
Das Hotel liegt mitten in der Stadt. Der Hafen, sowie diverse Restaurants und Bars, sind in Gehdistanz erreichbar.

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