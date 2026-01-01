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Kodiak, Alaska

Kodiak Reisen vom Spezialisten

Zu Besuch bei den grössten Bären Alaskas

Kodiak Island ist ein ungewöhnliches Stückchen Erde. Gleich zu Beginn wartet die Insel mit einigen Superlativen: Mit knapp 16 000 Quadratkilometern Fläche ist sie die grösste Insel Alaskas und nach Hawaii auch die zweitgrösste Insel der Vereinigten Staaten. Aber damit nicht genug, Kodiak Island ist die Heimat der Kodiakbären. Diese Unterart der Braunbären gilt neben Eisbären und Kamtschatkabären in Russland als das grösste an Land lebende Raubtier der Erde. Die etwa eine Flugstunde südwestlich der Metropole Anchorage gelegene Insel ist ein Wildnisparadies erster Klasse, denn zwei Drittel der Inselfläche gehören zu einem Naturschutzgebiet.

Das Kodiak National Wildlife Refuge ist der ideale Ort für Bärenbeobachtungen, denn dafür reisen die meisten Touristen auf diese abgelegene Ausseninsel. Wenn Sie nach Kodiak Island reisen, sollten Sie unbedingt an einer Bärenbeobachtungstour teilnehmen. Diese Touren beinhalten Rundflüge, die Gästen das riesige Territorium der Insel näherbringen. Mit Wasserflugzeugen werden einsame Buchten oder Strände angesteuert, von denen aus der Pilot Sie zu den besten Beobachtungsplätzen führt. Die ideale Zeit für Bärenbeobachtungen auf Kodiak Island ist von Anfang Mai bis Anfang August.

Kodiak ist ein entspanntes kleines Hafenstädtchen, von dessen Uferpromenade man einige vorgelagerte Inseln sehen kann. Architektonisch ist Kodiak interessant: Zwiebeltürme lassen auf ein russisches Erbe schliessen – letztendlich sind Alaska und der östlichste Teil Russlands lediglich durch eine sehr schmale Meerenge voneinander getrennt. Kodiak ist einer der grösseren Fischereihäfen Alaskas. Hunderte Boote, darunter die grössten Schleppnetz-, Langleinen und Krabbenschiffe im Staat, liegen hier vor Anker. In diversen Fischfabriken auf der Insel wird der Fang verarbeitet und exportbereit gemacht. Sprechen Sie mit unseren Alaska-Spezialisten, wenn auch Sie ein unvergessliches Bärenabenteuer in Ihren Alaska Ferien erleben möchten.

Beste Reisezeit und was das Wetter für Ihre Planung bedeutet

Kodiak ist in erster Linie ein Sommerziel. Die Hauptsaison folgt den Lachsläufen: Weil die Bären dann an Flüssen und Buchten fischen, sind sie in dieser Zeit am ehesten zu sehen. Ausserhalb der Sommermonate laufen viele Lodges, Ausflüge und Flüge nicht oder nur eingeschränkt. Das Klima ist maritim und wechselhaft – Regen, Wind und tief hängende Wolken sind hier der Normalfall und nicht die Ausnahme.

Das hat eine praktische Folge. Wasserflugzeuge und kleine Boote starten nur bei brauchbarer Sicht, deshalb verschieben sich Ausflüge regelmässig um Stunden oder um einen ganzen Tag. Planen Sie Kodiak darum nicht als Tagesabstecher, und legen Sie vor dem Weiterflug einen Puffertag ein. Wer nur ein enges Zeitfenster hat, riskiert, die Bärenbeobachtung ganz zu verpassen. Wasserfeste Kleidung und feste, dichte Schuhe gehören zur Grundausrüstung.

Was Sie auf der Insel sonst unternehmen

Neben den Bären ist Kodiak ein Ziel für Sportfischer: Lachs und Heilbutt sind die klassischen Fische, und viele Lodges organisieren Ausfahrten samt Ausrüstung. Dazu kommen Bootstouren zu vorgelagerten Inseln, Seekajak in geschützten Buchten, Wanderungen in den Hügeln rund um den Ort sowie Vogelbeobachtung – die Küsten des Archipels sind ein wichtiger Lebensraum für Seevögel und Weisskopfseeadler.

Wer sich für Geschichte interessiert, findet im Ort Museen zur Kultur der indigenen Alutiiq und zur russischen Kolonialzeit. Ein Rundgang am Hafen zeigt, wie stark die Fischerei den Alltag prägt. Das Strassennetz der Insel ist kurz, alles Weitere erreichen Sie per Boot oder Kleinflugzeug. Genau das macht Kodiak abgelegener, als es die Nähe zu Anchorage vermuten lässt.

Passt Kodiak zu Ihrer Alaska-Reise?

Kodiak eignet sich für Reisende, die Tierbeobachtung, Wildnis und Ruhe suchen und bereit sind, dem Wetter die Regie zu überlassen. Weniger passend ist die Insel, wenn Sie ein dicht getaktetes Programm, planbare Abläufe, Einkaufsmöglichkeiten oder Abendunterhaltung erwarten – oder wenn garantierte Tiersichtungen für Sie entscheidend sind. Die gibt es in freier Wildbahn nirgends.

Bei den Unterkünften unterscheiden sich zwei Grundtypen: Hotels im Ort Kodiak, von denen aus Sie Ausflüge einzeln buchen, und abgelegene Wildnis-Lodges, die per Wasserflugzeug oder Boot erreicht werden und meist Verpflegung und Aktivitäten im Paket anbieten. Kombiniert wird die Insel üblicherweise mit Anchorage als Drehscheibe und weiteren Zielen im Süden Alaskas – Kodiak ist ein Zusatzbaustein zu einer Rundreise, kein Ersatz dafür.

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