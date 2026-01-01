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Winterlake, Alaska

Winterlake Reisen vom Spezialisten

Das Herz von Alaskas Wildnis

Am Meilenstein 198 auf dem Iditarod National Historic Trail befand sich einst eine alte Trapperhütte, in der Reisende und Jäger Halt machten. In den 1990er Jahren stiessen ein Abenteuer-Enthusiast und ein preisgekrönter Koch auf diesen atemberaubenden Ort am Rande eines glitzernden Sees. Sie verwandelten ihn in eine All Inclusive Wildnis Lodge, die ein authentisches Alaska Backcountry Erlebnis bietet. Für Ihre Anreise zur Winterlake Lodge geht es erst einmal in die Luft, denn der Transfer erfolgt ab Anchorage mit einem Wasserflugzeug.

Nach einer knappen Stunde Flugzeit erreichen Sie diesen magischen und abgeschiedenen Flecken. Die rustikalen und bequemen Cabins werden ergänzt durch ein Haupthaus, Lounge und Bar, einen gemütlichen Speisesaal und einen Sport- und Wellness-Bereich. Winterlake Lodge ist bekannt für seine exzellente Küche. Von der Lodge können Sie auf Mountainbike Touren, zum Kanuwandern aufbrechen oder an Helikopterausflügen zum Angeln und Riverraften teilnehmen. Eine besondere Attraktion sind Hundeschlittenfahrten – dank Rollen an den Schlitten sogar auch im Sommer möglich.

Wie Sie ein paar Tage Aufenthalt in der Winterlake Lodge in Ihren Alaska Reisen einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Alaska Spezialisten gerne.

Within the Wild Winterlake LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Winterlake
Ca. 50 Flugminuten von Anchorage entfernt am historischen «Iditarod Trail», ist die Lodge von unberührter Natur umgeben.

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