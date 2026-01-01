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Homer, Alaska

Homer Reisen vom Spezialisten

Aktivferien im Herzen der Wildnis Alaskas

An der Südwestspitze des Kenai Wildschutzgebiets und am Ende des Sterling Highway, etwa 350 Kilometer südlich von Anchorage entfernt, liegt die Ortschaft Homer. In etwa viereinhalb Fahrstunden ist Homer mit einem Mietwagen oder Wohnmobil ab Anchorage erreichbar. Bei Sportfischern aus aller Welt hat sich das isolierte Städtchen einen grossen Namen geschaffen, wird hier doch Heilbutt von ausserordentlicher Qualität geangelt. Planen Sie Aktivferien, kommen Sie in Homer und Umgebung auf Ihre Kosten: Grossartige Wanderungen, gemächliches Kanuwandern in den ruhigen Gewässern der Katchemak Bucht, Mountainbiking, Reiten oder Tierbeobachtungen sind nur einige der Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten.

Ein besonderer Höhepunkt ist die langgezogene Landzunge des Homer Spit, die vor allem am späten Nachmittag und gegen die Abenddämmerung unvergessliche Ausblicke auf umgebende Wasserlandschaften bietet. Unsere Alaska Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne Reisevorschläge und Tipps für Ihre Alaska Ferien in Homer.

Tutka Bay LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Homer
Die Lodge liegt in der Kachemak Bay auf der Kenai Halbinsel, angrenzend an den Kachemak Bay State Park, direkt am...
Land's End ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Homer
Das Resort liegt unweit von Homer entfernt, an der wunderschönen, sandigen Kachemak Bucht.

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Mit diesen praktischen Tricks und Tipps wird Ihr Aufenthalt in Alaska zu einem unvergesslichen Erlebnis.

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