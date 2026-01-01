Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Denali Fireside Cabin and Suites

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Talkeetna

Charmante Unterkunft an idealer Lage, um die faszinierende Landschaft und den Mount Denali zu bewundern.

Beschreibung

Lage
Nur wenige Minuten von Talkeetna Downtown entfernt. Nach Anchorge sind es ca. 180 Kilometer, zum Eingang des Denali-Nationalparks ca. 245 Kilometer.
Angebot
Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Kostenloser Shuttle-Service ab/bis Bahnhof.
Zimmer
Die liebevoll eingerichteten Cabins und Suiten sind alle mit Badezimmer, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, TV und gratis WLAN ausgerüstet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen