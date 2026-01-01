Beschreibung

Lage Nur wenige Minuten von Talkeetna Downtown entfernt. Nach Anchorge sind es ca. 180 Kilometer, zum Eingang des Denali-Nationalparks ca. 245 Kilometer.

Angebot Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Kostenloser Shuttle-Service ab/bis Bahnhof.