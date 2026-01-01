Denali Fireside Cabin and Suites
Talkeetna
Beschreibung
Lage
Nur wenige Minuten von Talkeetna Downtown entfernt. Nach Anchorge sind es ca. 180 Kilometer, zum Eingang des Denali-Nationalparks ca. 245 Kilometer.
Angebot
Diverse Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuss erreichbar. Kostenloser Shuttle-Service ab/bis Bahnhof.
Zimmer
Die liebevoll eingerichteten Cabins und Suiten sind alle mit Badezimmer, Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, TV und gratis WLAN ausgerüstet.
Preis auf Anfrage
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