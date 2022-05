Alaska vom Spezialisten

«Mehr Tiere als Menschen - Mehr Berge als Gebäude - Mehr Gletscher als Verkehrsampeln». Alaska ist bei weitem der grösste Bundesstaat der USA. Die höchsten Berge, die höchste Konzentration an Gletschern, die grösste Fläche an National Parklands und die längste Küstenlinie der USA machen Alaska zu einem Land der Superlative mit fast menschenleeren Naturlandschaften von gewaltiger Ausdehnung und Gegensätzlichkeit. 1867 von Russland für nur 7,2 Mill $ an die USA verkauft, blieb Alaska lange unbeachtet, bis der sagenhafte Goldrausch Ende des 19 Jhd und spätere Erdölfunde es in den Mittelpunkt rückten. Aber erst 1959 wurde Alaska der 49. US-Bundesstaat. Alyeska, The Great Land, wie die Ureinwohner Alaska nannten, ist in der Tat riesig - etwa 35 x grösser als die Schweiz – mit nur knapp 740.000 Einwohner, wovon fast die Hälfte im Einzugsgebiet von Anchorage lebt. Die Hauptstadt Juneau selbst liegt ohne Anbindung ans Strassennetz in der Inside Passage und ist nur zu Wasser oder aus der Luft erreichbar. Alaska teilt sich in 5 landschaftlich und klimatisch sehr verschiedene Regionen: Southeast, Southcentral, Southwest, Interior und Far North. In allen Regionen gibt es Nationalparks und andere Naturschutzgebiete mit sehr unterschiedlicher Infrastruktur. In allen Regionen findet man Nachfahren der Ureinwohner, die abseits der Städte noch heute traditionelle Lebensweisen pflegen und ihre Siedlungen teilweise für Besucher öffnen. Angeln ist in ganz Alaska exzellent, je nach Region gibt es Heilbutt, Lachse, Forellen und andere Fischarten in vielen Varianten.