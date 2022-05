Mozambique Tauchferien

Tauchen in einem angenehmen Umfeld – Tauch-Resorts in Mozambique

Die Riffe von Barra und Tofo, in deren Nähe sich auch das sagenumwobene Manta Reef befindet, sind die Heimat vieler Fische und ein Tauchspot, an dem es sich lohnt, ins angenehm temperierte Wasser einzutauchen. Ein weiteres Highlight, welches Sie in dieser Gegend von Mozambique erleben können, ist die Beobachtung von den hier vorbeischwimmenden Buckelwalen, die Sie im Zeitraum Juli bis November antreffen. Von den fünf Inseln der Region, die so schöne Namen wie Bangue, Benguerra, Santa Caroline, Bazaruto und Magaruque tragen, werden Sie aufgrund der vielen Fische und einer idyllischen Atmosphäre sehr viele positive Erinnerungen mitnehmen, wenn Sie dort eine schöne Zeit beim intensiven Tauchen hatten.

Mozambique Reisen – perfekt für Taucher

Ein wahrer Geheimtipp für Taucher, die in Mosambik das ideale Tauchrevier suchen, ist der im Norden des Landes gelegene Quirimba Archipel. In diesem Teil des Indischen Ozeans sind zahlreiche Fische beheimatet, durch die Tauchgänge in diesen Gewässern zu einem unvergesslichen Vergnügen werden. Neben mächtigen Thunfischen und eleganten Zackenbarschen können Sie in dieser wunderschönen Inselwelt auch Leopardenhaie, Delphine und Barrakudas bestaunen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, vor den traumhaften und nicht überlaufenen Stränden von Mozambique eine entspannte Zeit beim Tauchen zu verbringen, haben Sie definitiv die richtige Wahl getroffen.