Inhambane Reisen

In der Stadt Inhambane gibt es einen geschichtsträchtigen Hafen und noch vieles mehr zu erleben. Die Strände zeigen sich in dieser Region von ihrer schönsten Seite und auch die Unterwasserwelt muss sich nicht verstecken. Bei Tauchern gehören die bunten Korallenriffe zu beliebten Ausflugszielen. Hier finden Sie nicht nur Walhaie, auch Mantas werden immer wieder gesichtet. Wenn auch Sie die Unterwasserwelt von Inhambane erkunden möchten, sollten Sie sich rasch mit unseren Spezialisten in Verbindung setzen. Ob bei der Unterstützung für die Reiseplanung oder bei der Hotelauswahl, wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.