Nützliche Usbekistan Reisetipps

Die Sommer im zentralasiatischen Staat sind von Trockenheit und hohen Temperaturen geprägt. Im Winter wird es kalt. Das Thermometer schwankt von Sommer zu Winter um knapp 50 Grad. Sie wollen die weltbekannten Städte Buchara, Samarkand und Taschkent erobern? Die beste Zeit dafür erstreckt sich über Mai und Juni sowie September und August. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass sich Herbst oder Frühling am besten für Ihre Rundreise durch Usbekistan eignen. Wer seine Ferien in den bis zu über 4'400 Meter hohen Bergen verbringen will, sollte das jedoch in den Monaten Juli und August machen. Dann ist die Temperatur in den Höhenlagen erträglich und die Wetterlage stabil. Im Frühling und Herbst könnten Sie hier von unerwartet heftigen Wetterumschwüngen überrascht werden. Im Winter sind Teile der Bergwelt kaum passierbar. Im Sommer klettert das Thermometer in den Wüstengebieten in Süd- und Nordusbekistan auf bis zu 50 Grad. Bei der Planung Ihrer Usbekistan Reise sollten Sie die Klimatabellen im Auge behalten. Die zeigen nur wenig Niederschlag. Wenn überhaupt, fällt der in den Wintermonaten zwischen Dezember und März.