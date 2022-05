Usbekistan Ferien

Orientalische Städtereisen sind ein unvergessliches Erlebnis

Egal, ob Sie im Rahmen von Usbekistan Reisen zuerst Buchara und Samarkand oder die Wüstenstadt Chiwa besuchen, die Pracht dieser einst so bedeutenden Handelsstädte entlang der sagenumwobenen Seidenstrasse, die Europa mit Asien verband, wird Sie sofort in ihren Bann ziehen. Freuen Sie sich auf gastfreundliche Menschen, eine spektakuläre Architektur und viele sehenswerte Gebäude, durch die eine Reise in diesen Teil Usbekistans sehr interessant ist. Insbesondere die Stadt Buchara ist dank ihrer herausragenden Baudenkmäler ein Ort, den Sie während Ihres Aufenthaltes in Usbekistan besuchen sollten. Die von herrlich anzuschauenden Mosaiken, welche meist in Grün oder Blau gehalten sind, geprägte Stadt bietet kulturelle Highlights in Hülle und Fülle. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Zitadelle Ark, die schon seit über 1'000 Jahren besteht und ebenso wie die Mag'oki-Attori-Moschee, die als älteste Moschee Zentralasiens gilt, das Stadtbild von Buchara nachhaltig auflockert.

In Usbekistan erwarten Sie Landschaften mit Charme

Auch wenn die von Wüsten und Bergen gesäumten Landschaften Usbekistans auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirken, offenbaren Sie bei genauerem Hinsehen viele interessante Details. Denn neben einigen sehr sehenswerten Wüstenstädten beeindrucken die oftmals kargen Gebiete des Landes durch aussergewöhnliche Farben und Formen. Usbekistan Ferien sind eine sehr gute Gelegenheit, eine Weltregion mit vielen Highlights zu erkunden und sich mit einer fast schon ausgestorbenen Kultur zu beschäftigen. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig die Flora und Fauna Usbekistans ist, wenn Sie mit einer der angebotenen Usbekistan Gruppenreisen unterwegs sind. Obwohl nur wenige Pflanzen und Tiere zu sehen sind, verfügt die Region doch über eine gewisse Artenvielfalt, die sich Ihnen erst bei genauerem Hinsehen offenbart.

Aral See Reisen: den Schauplatz einer menschengemachten Veränderung besichtigen

Eine besonders interessante Landschaft Usbekistans ist die Salzwüste Aralkum, an deren Stelle sich einst der riesige Aral See befand, welcher sich sowohl auf dem Gebiet von Usbekistan als auch dem Nachbarland Kasachstan erstreckte. Leider wurde dieser See durch menschliche Eingriffe so geschädigt, dass inzwischen nur noch kleinere Teile von ihm vorhanden sind. Wie stark die Bevölkerung der Region durch diese Entwicklung beeinträchtigt wird, zeigt sich am Beispiel von Muniak, einem Fischerstädtchen, welches nun 80 Kilometer vom Ufer des Sees entfernt liegt. Trotz dieser dramatischen Hintergründe sind Aral See Reisen sehr empfehlenswert, wenn Sie während Ihrer Usbekistan Ferien in diesem wunderschönen Land unterwegs sind.