Zentralasien Zugreisen

Reisen mit nostalgischem Flair sind eine ganz besondere Erfahrung. Fast wie in vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen Sie sich bei erlebnisreichen und entspannten Bahnreisen durch Zentralasien. Während Entdecker wie Marco Polo und Sven Hedin die antiken Handelswege noch mühsam zu Pferd oder Kamel erkundeten, haben Sie es heute viel bequemer. Was könnte schöner sein, als in komfortablen und stilvollen Seidenstrasse Sonderzügen die geschichtsträchtige Region zu erkunden und dabei von einem bequemen Abteil aus die spektakulären Landschaften draussen vor dem Zugfenster zu beobachten? Aufregende Ausflüge und spannende Besichtigungen, bei denen Sie die Highlights und Sehenswürdigkeiten der Region zusammen mit einer fachkundigen Reiseführung erleben, sorgen für Abwechslung und einen intensiven Kunst- und Kulturgenuss. Für die Organisation einer so aussergewöhnlichen Reise braucht es viel Zeit, gute Kontakte und Erfahrung – wir verfügen über alles. Überlassen Sie uns die aufwändige Planung und konzentrieren Sie sich ganz allein auf den Reisegenuss. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot für Ihre massgeschneiderte Zentralasien Bahnreise. Sprechen Sie unsere Spezialisten gerne darauf an!