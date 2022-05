Da das Land riesig ist – immerhin das neuntgrösste der Welt – sind privat geführte Kasachstan Rundreisen die ideale Art, der Seele dieser faszinierenden zentralasiatischen Republik näherzukommen. Eine auf Ihre Interessen massgeschneiderte Privatreise führt Sie zielgenau zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Mit Ihrem eigenen Chauffeur und lokalen Reiseleiter sind Sie unterwegs und lernen damit hautnah ein beeindruckendes Land kennen, das schon zu Zeiten von Dschingis Khan eine wichtige Rolle in Zentralasien spielte. Kasachstan Rundreisen vermitteln Ihnen einen unvergesslichen Einblick in dieses von grossartigen Naturlandschaften geprägten Landes, welches sich vom Kaspischen Meer bis zur westlichen Grenze der Mongolei erstreckt. Private Kasachstan Rundreisen können Sie ideal auch in Kombination mit Nachbarländern wie Kirgistan, Usbekistan oder Tadschikistan bereisen. Unsere Spezialisten kennen sich in Zentralasien aus und beraten Sie gerne zu Reisemöglichkeiten in Kasachstan oder kombinierten Kasachstan Rundreisen. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.