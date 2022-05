Kasachstan Nationalpark Reisen

Spektakuläre Naturerlebnisse in Kasachstans Nationalparks erwarten Sie: Eindrucksvolle Wüstenlandschaften, bizarr geformte Felsen, idyllische Bergseen und eine einzigartige Flora und Fauna – so präsentiert sich Kasachstan, das neuntgrösste Land der Erde. Die Natur spielt in dieser touristisch noch wenig erschlossenen Destination eindeutig die Hauptrolle. Ferien in Kasachstan sind etwas ganz Besonderes und genau die richtige Wahl für Reisende, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade ein unverfälschtes Naturerlebnis geniessen möchten. Zahlreiche Nationalparks, einer schöner als der andere, warten nur darauf, von Ihnen auf Kasachstan Rundreisen entdeckt zu werden. Aktivurlauber und Naturfreunde kommen bei Kasachstan Wanderferien voll und ganz auf ihre Kosten. Inmitten der herrlichen Natur finden Sie Abstand vom stressigen Alltag, schöpfen neue Kräfte und kommen wieder zu ihrer inneren Mitte. So ist ein Kasachstan Nationalpark Trekking eine wunderbare Alternative zu einer Bahnreise oder einem Städtetrip. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, alles miteinander zu verbinden. Sprechen Sie uns an! Unsere Kasachstan Spezialisten stellen Ihnen gern unverbindlich ein Angebot für eine ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Reise zu den Kasachstan Nationalparks zusammen.