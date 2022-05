Die Hauptstadt Nursultan ist das kulturelle und politische Zentrum Kasachstans sowie gleichzeitig Sitz der wichtigsten Bildungsinstitute im Land. Die Stadt liegt im zentralen Norden des Landes und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Von der kasachischen Hauptstadt starten die meisten Kasachstan Gruppenreisen. Geführte Rundreisen bieten Ihnen den Vorteil, dass Sie durch fachkundige lokale Reiseleiter zu den schönsten Orten und grössten Sehenswürdigkeiten im Land begleitet werden. Im klimatisierten Komfortbus reist es sich besonders angenehm, da Sie sich um keinerlei organisatorische Details kümmern müssen und Ihre Ferien einfach geniessen können. Dies ist in Kasachstan besonders wichtig, denn weil das Land zu den zehn grössten der Erde zählt, sind genaue lokale Kenntnisse sehr wichtig. Das Land ist geprägt von unendlich scheinenden Landschaften wie Steppen, langgezogenen Tälern und Flussauen und grossartigen Bergregionen. In der Sommersonne funkelnde Seen, deren türkisfarbig glitzerndes Wasser von der letzten Schneeschmelze stammt, und dichte Tannen- und Fichtenwälder verleihen einem leicht den Eindruck, man befinde sich in Kanada. Eine Kasachstan Gruppenreise lässt sich sehr gut auch mit anderen ‘stan’-Republiken – Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan – kombinieren. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne auch eine unverbindliche Offerte zusammenstellen werden.