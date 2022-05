Charyn Canyon Reisen

Der atemberaubend schöne Charyn Canyon ist ein Nationalpark in Kasachstan, dessen Landschaften stark an den Grand Canyon in den USA erinnern. Die sehr verletzliche Flusslandschaft rund um den Charyn River beeindruckt durch bizarre Felsformationen und überwältigende Ausblicke auf eine grandiose Landschaft. Um das sehr fragile Gleichgewicht der Natur in der Gegend nicht zu stören, sind nur ausgewählte Teile des Areals für Besucher freigegeben. Trotz dieser Beschränkungen ist es aber möglich, herrliche Wanderferien am Charyn Canyon zu verbringen. Auf unvergesslichen Charyn Canyon Touren können Sie diesen Teil des zentralasiatischen Himmelsgebirges Tien Shan ausgiebig erkunden und sich darüber freuen, in einer einzigartigen Landschaft unterwegs zu sein. Neben sehr sehenswerten Gesteinsformationen bietet der Charyn Canyon auch interessante archäologische Stätten und eine sehr beeindruckende Flora und Fauna. Insbesondere die Tierwelt am Charyn Canyon, die unter anderem 32 Säugetiere zu bieten hat ist bemerkenswert und bildet gemeinsam mit der Pflanzenwelt der Region, zu der über 1'000 verschiedene Pflanzen gehören, eine sehr reizvolle Umgebung. Wenn Sie diesen herrlichen Teil der Welt persönlich kennenlernen möchten, machen Ihnen unsere Spezialisten gerne ein individuelles Angebot für Ihre Charyn Canyon Ferien.