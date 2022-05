Kasachstan Reisen: Faszination pur

Eine Reise ins wunderschöne Land der Steppen

Die neue und die alte Hauptstadt von Kasachstan erleben

Nursultan, bis vor einiger Zeit noch Astana, kann mit vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights trumpfen. Keine Frage, hier gehen die Uhren noch ein wenig anders. Die Stadt zeigt sich modern und zeitgemäss. Fast futuristisch meinen einige Experten. Ohne Zweifel, die Stadt ist offen wie nie zuvor und genau aus diesem Grund lieben und schätzen viele Reisende diese Stadt. Bestaunen auch Sie moderne Komplexe aus Glas und besuchen Sie die Astana-Moschee. Almaty Reisen gehören ebenfalls zum festen Bestandteil von Zentralasien Reisen. Es handelt sich hier um die grösste Stadt des Landes. Somit stellt die City einen wichtigen Punkt für die Wirtschaft und Kultur dar. Bei den Almaty Reisen werden Sie rasch feststellen, dass ein Grossteil der Stadt im sowjetischen Stil errichtet wurde. Zu den besonderen Bauwerken gehören die über 30 Museen und die unzähligen Denkmäler. Beliebt bei Reisenden ist das Denkmal der britischen Band The Beatles. Das Stadtbild wird von gepflegten Parks und Gärten aufgelockert. Im Trubel der lebendigen Stadt sind die Parkanlagen ein beliebter Rückzugsort.

Kasachstan Ferien – ein Land mit sehr viel Geschichte

Wenn von den grössten Ländern der Welt gesprochen wird, denken viele eigentlich nicht an Kasachstan. Dabei belegt dieses einzigartige und wunderschöne Land den 9. Platz. Mit 2,7 Millionen Quadratkilometern schafft es Kasachstan somit gut und locker in die Top Ten. Bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. wurden hier sehr grosse Siedlungen errichtet. Kasachstan ist vielen aufgrund der weltberühmten Seidenstrasse ein Begriff. Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl an Reichen gegründet, welche allerdings zerfallen sind oder erobert wurden. Sicherlich haben auch Sie schon einmal von den Mongolen rund um Dschingis Khan gehört. Kasachstan hat, wie zuvor erwähnt, eine beeindruckende Geschichte hinter sich. Um den diversen chinesischen Einflüssen zu entfliehen, flüchtete sich das Reich unter die Fittiche von Russland. Nachdem die UdSSR zerbrach, wurde Kasachstan wieder zu einem eigenständigen Land erklärt. Genauer gesagt im Jahr 1991, denn hier wurde Kasachstan für unabhängig erklärt. In wohl kaum in einem anderen Land der Welt werden Sie mit so viel Geschichte konfrontiert wie in Kasachstan. Diese ist selbst heute noch gegenwärtig und wird auch Sie beeindrucken. Kasachstan hat viel zu bieten und wir sind uns sicher und einig, dass auch Sie mit vielen positiven Eindrücken die Heimreise antreten werden. Besuchen Sie Kasachstan und erleben Sie Land und Leute hautnah.

Baikonur – Weltraumbahnhof in Russland

Neben den USA gehört bekanntlich auch Russland zu den führenden Experten in Bezug auf die Weltraumfahrt. Immer wenn Russland eine Rakete zwecks Forschung in das All schickt, geschieht dies ausschliesslich in Baikonur. Russland hat sozusagen die komplette Stadt gepachtet. Das Kosmodrum ist mit Sicherheit die Attraktion der Stadt und lockt immer wieder viele Touristen an. Mit einer Fläche von über 7'700 Quadratkilometern gibt es auf dem Gelände natürlich jede Menge zu sehen. Zudem befindet sich hier auch der weltgrösste industrielle Bahnhof. Russland ist jedoch mittlerweile dabei, auf dem eigenen Land eine Basis zu errichten. Einst war es ein geheimer Platz, welcher heute jedoch mit einer Führung besichtigt werden kann und darf. Sie möchten Kasachstan Ferien direkt beim Spezialisten buchen? Kontaktieren Sie diesbezüglich einfach unsere Experten. Unser Team gibt Ihnen gerne umfangreiche Reisetipps für Kasachstan und stellt Ihnen auf Wunsch auch ein Reiseprogramm für diese einzigartige und faszinierende Region zusammen. Einer unvergesslichen und individuellen Traumreise steht mit unserer Hilfe nichts mehr im Wege. Überzeugen Sie sich von der Schönheit Kasachstans einfach selbst. Neben dem Weltraumbahnhof warten noch viele Sehenswürdigkeiten und Highlights in Kasachstan auf Sie.