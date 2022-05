Iran Wüstenreisen

Eine Rig Jen Expedition ist ein unvergessliches Erlebnis

Um die Schönheit von Wüsten zu verstehen, ist eine Exkursion in die einst gefürchtete Rig Jen Wüste sehr empfehlenswert. Da seinerzeit sehr viele Bewohner der Region der Meinung waren, dass böse Geister dort ihr Unwesen treiben, wurde diese Wüste lange Zeit von Karawanen gemieden. Heutzutage sind Geländewagen auf Wüstenreisen durch die Region üblich und bringen Sie sicher und bequem zu so herausragenden Sehenswürdigkeiten wie der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stadt Persepolis. Auf dieser mehrtägigen Expedition übernachten Sie an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel dem sehr ansprechenden Eco Camp Matinabad, in welchem Sie sehr freundlich empfangen werden und eine traumhafte Zeit in der Wüste verbringen können. Weitere Highlights auf Touren im Bereich der Rig Jen Wüste sind Ausflüge in die Städte Shiraz und Isfahan. Aber auch der Besuch verschiedener Oasenstädte macht diese Tour zu einer Erkundungsfahrt der Extraklasse.