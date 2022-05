Privatreise Höhepunkte Guatemalas ab Guatemala City

Am Morgen erwartet Sie Ihr Reiseleiter im Hotel für eine Stadtrundfahrt durch Guatemala City. Sie besichtigen unter anderem den Hauptplatz, den Palacio Nacional und die Kathedrale. Anschliessend ca. 45-minütige Fahrt nach Antigua. Die farbigen Fassaden und der Hauptplatz verleihen dieser Stadt eine würdevolle Atmosphäre.

Besichtigung von Antigua, der ehemaligen kolonialen Hauptstadt mit den verschiedenen Kirchen, Klöstern und schmucken Innenhöfen. Im Anschluss Besuch einer Kaffee-Finca und Weiterfahrt zum Atitlán See nach Panajachel. Fruchtbare Hügel und drei mächtige Vulkane verleihen diesem See und der Umgebung eine märchenhafte Atmosphäre. Geniessen Sie diese bei einem gemütlichen Abendspaziergang.

Atitlán See (F)

Per Bootsausflug lernen Sie heute den Atitlán See und seine atemberaubende Umgebung kennen. Sie besuchen die Dörfer Santiago Atitlán, am Fusse mächtiger Vulkane und Zentrum der Tzutujíl Maya, sowie Antonio Palopó, welches für seine Textilherstellung bekannt ist. Bis heute nutzen die Frauen den traditionellen Hüft- Webstuhl. Die Bewohner bestreiten hier ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Zwiebeln und Anis. Darauf Besichtigung des Dorfes Santa Catarina Palopó und Rückkehr nach Panajachel.