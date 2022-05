Das Paradise Beach liegt inmitten eines wunderschönen tropischen Gartens direkt am weissen Sandstrand von West Bay auf der Insel Roatán. Spektakuläre Tauchgründe befinden sich in unmittelbarer Nähe. Umfangreiche Ausflugsmöglichkeiten versprechen abwechslungsreiche Ferien.

Direkt am Strand von West Bay. Entfernung zum Flughafen ca. 20 Minuten.

5 verschiedene Restaurants und 4 Bars lassen keine Wünsche offen. Wählen Sie unter anderem zwischen der Pizzeria, dem Steakhouse, dem Meeresfrüchterestaurant oder der Strandbar. Geniessen Sie einen Cocktail in der Roof-Top Bar „The View“, welche einen grossartigen Panoramablick über West Bay bietet oder entspannen Sie ganz einfach am einzigartigen Rooftop Pool oder an den insgesamt 3 Pools der Hotelanlage.